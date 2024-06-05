Peaky Blinders müjdesi: Thomas Shelby'nin benimle işi bitmemiş

"Peaky Blinders'ın film versiyonunda Steven Knight ve Tom Harper'la yeniden işbirliği yapıyor olmak çok sevindirici. Bu film hayranlar için."

Proje ile ilgili Deadline'a konuşan Cillian Murphy, "Tommy Shelby'nin benimle işi bitmemiş gibi görünüyor" dedi ve ekledi:

2013-2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir süredir beyazperdeye uyarlanacağı söylenen proje ile ilgili beklenen haber geldi.

"İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ"

Henüz ismi belli olmayan filmin yönetmenliğini ilk sezonun yarısını yönetmen Tom Harper üstleniyor.

Harper ise "10 yıl önce Peaky Blinders'ı ilk kez yönettiğimde, dizinin neye dönüşeceğini bilmiyorduk ama oyuncuların ve senaryonun simyasında patlamaya hazır bir şeyler olduğunu biliyorduk" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peaky, her zaman aile hakkında bir hikaye olmuştur ve bu nedenle filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturmak için Steve ve Cillian'la yeniden bir araya gelmek inanılmaz heyecan verici."