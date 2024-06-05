Peaky Blinders müjdesi: Thomas Shelby'nin benimle işi bitmemiş

2013’te izleyiciyle buluştuğu günden beri geniş bir hayran kitlesi kazanan ve 6 sezon boyunca devam eden Peaky Blinders dizisinin beyaz perdeye uyarlanacağı kesinleşti.

Peaky Blinders müjdesi: Thomas Shelby'nin benimle işi bitmemiş

2013-2022 yılları arasında yayınlanan Peaky Blinders, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bir süredir beyazperdeye uyarlanacağı söylenen proje ile ilgili beklenen haber geldi.

Oscar ödüllü Cillian Murphy'nin Birmingham çetesinin lideri Thomas Shelby'nin ikonik rolüne geri döneceği filminin çekileceği kesinleşti.

Proje ile ilgili Deadline'a konuşan Cillian Murphy, "Tommy Shelby'nin benimle işi bitmemiş gibi görünüyor" dedi ve ekledi:

"Peaky Blinders'ın versiyonunda Steven Knight ve Tom Harper'la yeniden işbirliği yapıyor olmak çok sevindirici. Bu film hayranlar için."

Peaky Blinders müjdesi: Thomas Shelby'nin benimle işi bitmemiş - 1

"İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ"

Henüz ismi belli olmayan filmin yönetmenliğini ilk sezonun yarısını yönetmen Tom Harper üstleniyor.

Harper ise "10 yıl önce Peaky Blinders'ı ilk kez yönettiğimde, dizinin neye dönüşeceğini bilmiyorduk ama oyuncuların ve senaryonun simyasında patlamaya hazır bir şeyler olduğunu biliyorduk" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peaky, her zaman aile hakkında bir hikaye olmuştur ve bu nedenle filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerle buluşturmak için Steve ve Cillian'la yeniden bir araya gelmek inanılmaz heyecan verici."

Peaky Blinders müjdesi: Thomas Shelby'nin benimle işi bitmemiş - 2

"PEAKY BLINDERS SAVAŞTA"

1900'lerde Birmingham'ın kanunsuz sokaklarında geçen destanın devamı, dizinin yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alındı.

Knight ise projeyle ilgili "Bu filmin gerçekleşmek üzere olmasından dolayı gerçekten çok heyecanlıyım. Engel tanımayacak. Tam anlamıyla Peaky Blinders savaşta" dedi.

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