Pervin Çakar kimdir? Opera sanatçısı Pervin Chakar kaç yaşında ve nereli?

Pervin Çakar yani tanınan adıyla Pervin Chakar, 19 Haziran 1981 tarihinde Mardin'de dünyaya geldi. Çocukluğu Karadeniz Ereğlisi ve Fatsa’nın köylerinde geçti.



Öğretmen olan babasının tayini nedeniyle ailecek gittikleri Bismil'de ortaokul öğrencisi iken halk müziği ile ilgilendi. 1995 yılında Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladı. 1999’da aynı liseden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 2003 yılında üniversitenin Şan Ana Sanat Dalı’nda tamamladı.



Oylun Davran Erdayı eşliğinde başladığı opera çalışmalarını 2004-2005 yılları arasında İtalya’da Accademia d’Arte Lirica Müzik Akademisi’nde Carmen Gonzales, William Mattetuzzi, Antonio Juvarra, H.Lawson, 2006-2008 yılları arasında ise Accademia Internazionale Musicale di Perugia'da Sergio Bertocchi ile sürdürdü.



2006 yılında İtalyan hükümetinin vermiş olduğu burstan yararlanarak opera eğitimine İtalya’da devam etti. Luciana Serra, Lella Cuberli, Tiziana Fabbricini, Mietta Sighele ve Veriano Luchetti’nin masterclass programına katıldı.



2008’de İtalya’da Perugia F. Morlacchi Devlet Konservatuvarı’ndan pekiyi derece ile diploma aldı. Aynı konservatuvarda en yüksek derece ile yüksek lisansını tamamladı.



2008-2009 arasında İtalya’da düzenlenen 60. AsLiCo (Avrupa Genç Opera Şarkıcıları Yarışması) finalisti oldu. Bu yarışma sonunda Hansel ve Gretel Operası’nda Gretel rolünü İtalya’da çok sayıda tiyatroda sahneleme fırsatı buldu.



2009 yılında ayrıca Venedik’teki Teatro La Fenice sahnesinde “Maria Stuarda”'da “Anna Kennedy” rolünü sahneledi. Musica Riva Festivali'nde “Rigoletto”'da “Gilda” rolü ve 2009 Wexford Festivali’nde “La Cambiale di Matrimonio”'da “Fanny” rolü ile uluslararası ilgi topladı.



26. Uluslararası Ankara Müzik Festivali" kapsamında gerçekleştirilen bir konserde, Yiğit Aydın'ın Saygun Emre Operası'ndan Prelüd" adlı eserinin ilk seslendirilişi sırasında Nilüfer rolünü seslendirdi.



2010 yılında Teatro alla Scala'da, Alban Berg'in “Lulu” eserinde “Eine FÜnfzehnjahrige” rolü ile yer aldı; daha sonra aynı opera Daniele Gatti yönetiminde Theater an der Wien sahnesinde gösterime sunuldu.



Teatro Giuseppe Verdi Trieste'ye, Riccione'de Giorgio Leardini yönetimindeki Orchestra Sinfonica dell'Emiglia Romagna Toscanini'ye, Scarlatti'nin Messa di Santa Cecilia eserinde soprano solo icin 36. Martina Franca Festivali'ne davet edildi.



2010 yılında düzenlenen 6. Leyla Gencer Şan Yarışması’nda üçüncülüğü Alman mezzo-soprano Anna Lapkovskaja ile paylaşan sanatçı,bu yarışmada elde ettiği derece sayesinde 2012 yılında 40. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nde bir konser verme şansı elde etti. Aynı yıl Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen 11. Marie Kraja Opera Festivali Yarışması ve İtalya'nın Milano kentindeki 4. Uluslararası Magda Olivero Opera Yarışmalarından ikincilik ödüllerini de aldı.



Pervin Chakar, 2011 yılında İtalya’nın Sulmona kentinde düzenlenen 28. Uluslararası Maria Caniglia Opera Yarışması'nda birincilik ödülü ve New York Lotte Lehmann Vakfı tarafından “En İyi Kadın Sesi Özel Ödülü”’ne verilen özel ödülü kazandı.



2012'de Paris Accademie Disque du Lyrique tarafından Altın Orfeo Leyla Gencer Büyük Ödülü'ne (Orfee D'or) ve Semiha Berksoy Opera Vakfı tarafından en iyi kadın sesi ödülüne değer görüldü.



Türkiye'nin ardından İtalya’da opera eğitimi alan sanatçı, yaşamını Almanya'da sürdürmekte, pek çok önemli opera-evlerinde sahneye çıkarak kariyerine devam etmektedir. Uluslararsı yarışmalarda birçok ödülü bulunur.