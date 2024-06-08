Phoebe Dynevor'un sıradaki projesi belli oldu

Gerilim filminin adı ve konusu ise henüz açıklanmadı.

Deadline'ın aktardığına göre 29 yaşındaki Britanyalı yıldız, Norveçli senarist ve yönetmen Tommy Wirkola'nın projesinde rol almak üzere görüşmelerde bulunuyor.

Alden Ehrenreich ile başrolleri paylaştığı Fair Play filmindeki performansıyla BAFTA adaylığı kazanan ünlü oyuncu, Avustralya'da çekilecek bir köpekbalığı filminde başrolde yer alacak.

Phoebe Dynevor'ın gelecek projeleri arasında iki gerilim filmi daha var. Bunlardan biri yönetmen Neil Burger'ın yeni casus filmi "Inheritance".

Dynevor gerilimde, babası Sam'in bir zamanlar casus olduğunu öğrenen ve kendini bir anda uluslararası bir komplonun merkezinde bulan Maya'yı canlandıracak.

Ünlü oyuncu, diğer filmi Anniversary'de de Diane Lane ve Zoey Deutch gibi tecrübeli isimlerle birlikte rol alacak.