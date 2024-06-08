Phoebe Dynevor'un sıradaki projesi belli oldu

"Bridgerton" dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak "Fair Play" filmindeki performansıyla BAFTA adaylığı kazanan Phoebe Dynevor'un yeni projesi belli oldu.

Phoebe Dynevor'un sıradaki projesi belli oldu

"Bridgerton" dizisiyle şöhreti yakalayan Phoebe Dynevor, farklı türde bir yapımla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Alden Ehrenreich ile başrolleri paylaştığı Fair Play filmindeki performansıyla BAFTA adaylığı kazanan ünlü oyuncu, Avustralya'da çekilecek bir köpekbalığı filminde başrolde yer alacak.

Deadline'ın aktardığına göre 29 yaşındaki Britanyalı yıldız, Norveçli senarist ve yönetmen Tommy Wirkola'nın projesinde rol almak üzere görüşmelerde bulunuyor.

Gerilim filminin adı ve konusu ise henüz açıklanmadı.

Phoebe Dynevor'un sıradaki projesi belli oldu - 1

Phoebe Dynevor'ın gelecek projeleri arasında iki gerilim filmi daha var. Bunlardan biri yönetmen Neil Burger'ın yeni casus filmi "Inheritance".

Dynevor gerilimde, babası Sam'in bir zamanlar casus olduğunu öğrenen ve kendini bir anda uluslararası bir komplonun merkezinde bulan Maya'yı canlandıracak.

Ünlü oyuncu, diğer filmi Anniversary'de de Diane Lane ve Zoey Deutch gibi tecrübeli isimlerle birlikte rol alacak.

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