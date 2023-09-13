Picasso'nun "ilham perisini" resmettiği tablo açık artırmaya çıkıyor

İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait “Femme à la montre” adlı eser açık artırmada satışa çıkıyor. Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan tablonun 120 milyon dolardan daha fazla bir miktara alıcı bulacağı tahmin ediliyor. Tablo müzayede evi tarafından "bir başyapıt" olarak nitelendirildi.

1932 tarihli yağlı boya, kasım ayında New York'ta yeni sahibini bulacak. Tabloda Picasso'nun "ilham perisi" Marie-Thérèse Walter'ı tasvir ediliyor.