Picasso'nun "ilham perisini" resmettiği tablo rekor fiyata alıcı buldu

İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait “Femme à la montre” adlı eser açık artırmada satışa çıktı. Sotheby’s müzayede evi tarafından satışa çıkarılan tablo 139 milyon dolara alıcı buldu.

Sanatçının tablosu, bir açık artımada satılan en pahalı ikinci sanat eseri oldu. 1932 tarihli yağlı boya, müzayede evi tarafından "bir başyapıt" olarak nitelendirilmişti.