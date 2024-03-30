Portekizli şarkıcı Salvador Sobral İstanbul'da konser verdi

Portekizli sanatçı, gittiği ülkelerin yerel müziklerini yorumlamaktan keyif aldığını vurgulayarak, Aşık Veysel'in (Şatıroğlu) "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısına hayran olduğunu ve konserde repertuvarına aldığını söyledi.



Türk hayranlarının ilgisine de değinen Sobral, "En son Ankara'da konser verdim ve ilgiden şaşkına döndüm. İstanbul'daki insanlar da çok tutkulular. Hayat, yemek ve diğer şeyler konusunda çok tutkulular. Sanırım onlar da müziği aynı şekilde hissediyor." şeklinde konuştu.



YAKLAŞIK 70 DAKİKA SAHNEDE KALDI

Salvador Sobral'a konserde, piyanoda Lucia Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta Andre Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda Andrr Santos eşlik etti. Başta "Timbre" albümü olmak üzere sevilen eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayan sanatçı yaklaşık 70 dakika sahnede kaldı.



Sobral, 2017'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda kız kardeşi Luisa Sobral'in yaptığı "Amar Pelos Dois" adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu.