Prison Break dizisi geliyor: Oyuncudan üzen haber

Ağabeyinin hapishaneden kaçmasına yardım etmek için kusursuz bir plan yapan Michael Scofield'ı konu alan Prison Break dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Hulu kanalı, aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağını duyurdu. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.
2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti. Michael Scofield karakterini canlandıran Wentworth Miller ise dizinin devamının gelmeyeceği duyurmuştu.
"BÜYÜK BİR ONUR DUYDUM"
Dizinin başrol oyuncularından Dominic Purcell, çıkan haberler sonrası ilk kez konuştu.
Prison Break'in başarısı için hayranlarına teşekkür eden yıldız, "Prison Break, ben ve en yakınlarım için olağanüstü bir hediyeydi. Özellikle de ailem için. Hem burada hem de küresel çapta elde ettiği başarı karşısında büyük bir onur duydum. Oldukça nadir bir olay. Çok şanslıydım ki bunu hiçbir zaman unutmadım" dedi.
"O BÖLÜM KAPANDI"
Yeni çekilecek dizide kendisinin ve Wenworth Miller'ın yer almayacağını söyleyen oyuncu "O bölüm kapandı. Yeni bir sayfa açılıyor" dedi.
Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield ve Dominic Purcell’in canlandırdığı Lincoln Burrows karakterlerinin diziye dönmeyeceği bu sayede kesinleşmiş oldu.
PRISON BREAK HAKKINDA
2005 yılında yayınlanan Prison Break, işlemediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan Lincoln Burrows’u ve onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Michael Scofield’ı konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Robert Knepper, Rockmond Dunbar, Marshall Allman, Wade Williams, Inbar Lavi, Mark Feuerstein ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
Televizyon tarihinin en önemli hapishane maceralarından birisini konu alan Prison Break, ülkemizde Büyük Kaçış adıyla yayınlanıyordu.
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