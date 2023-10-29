Ressam Alev Özas'tan 100 günde dev İstanbul tablosu

Ressam Alev Özas, 100 günde tamamladığı dev İstanbul resmine alkışlar arasında imzasını atarak tabloyu tamamladı ve cumhuriyet'in 100. yılına armağan etti.



Guinness Rekorlar Kitabı'na aday dev İstanbul tablosunda final yapıldı. Ressam Alev Özas, Cumhuriyet 100. yıl kutlamaları kapsamında planlandığı gibi, 100 günde resmi tamamlayarak 28 Ekim'de son fırça darbesini kalabalık bir misafir topluluğu önünde alkışlarla attı. Dev tuval üzerinde yapılan bu özel çalışmanın imzasını da tamamlayan Alev Özas, "Bu resim, Ulu Önder Atatürk’e bir teşekkür mahiyetinde Türk milletine bir armağanımdır" dedi. Konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamayan Alev Özas, "Bu gurur hepimizin, harika bir ekiple çalıştım. Şimdi yeni rekorlar için kolları sıvama vakti" ifadesini kullandı.

Dev karkaslar üzerine kurulan 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval için özel üretim yaptırıldı ve platform için uzman ekip günlerce kurulum yaptı. Resim için Guinness Rekorlar Kitabı’na “100 günde tek parça tuval üzerine dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi" kategorisinde rekor tescili için süreç devam ediyor.

