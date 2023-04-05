Ridley Scott imzalı "Napoleon" filminin vizyon tarihi belli oldu

Joaquin Phoenix'in "Napolyon Bonapart" olarak rol aldığı, Ridley Scott imzalı "Napoleon" filminin izleyici karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Ridley Scott imzalı "Napoleon" filminin vizyon tarihi belli oldu

19. yüzyılda yaşayan Fransız imparatoru hakkındaki biyografik "Napoleon" için geri sayım başladı.

Yönetmen koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, senaryosunu David Scarpa'nın kaleme aldığı filmin başrollerini , Vanessa Kirby paylaşıyor.

Ridley Scott imzalı "Napoleon" filminin vizyon tarihi belli oldu - 1

22 KASIM TARİHİNDE BEYAZ PERDEDE

Kadrosunda Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier,bMatthew Needham, Youssef Kerkour, Phil Cornwell, Edouard Philipponnat, Paul Rhys, John Hollingworth gibi isimlerin yer aldığı "Napoleon" filmi, 22 Kasım’da sinemalarda gösterime girecek.

Joaquin Phoenix yeni filminde Napolyon'u canlandıracak

Joaquin Phoenix yeni filminde Napolyon'u canlandıracak

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Tarihi drama türündeki "Napoleon" filminde, Napolyon Bonapart’ın girdiği savaşlarla birlikte eşi Josephine ile yakın ilişkisine de yer verilecek.

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