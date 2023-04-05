Ridley Scott imzalı "Napoleon" filminin vizyon tarihi belli oldu

19. yüzyılda yaşayan Fransız imparatoru hakkındaki biyografik film "Napoleon" için geri sayım başladı.
Yönetmen koltuğunda Ridley Scott'ın oturduğu, senaryosunu David Scarpa'nın kaleme aldığı filmin başrollerini Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby paylaşıyor.
22 KASIM TARİHİNDE BEYAZ PERDEDE
Kadrosunda Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier,bMatthew Needham, Youssef Kerkour, Phil Cornwell, Edouard Philipponnat, Paul Rhys, John Hollingworth gibi isimlerin yer aldığı "Napoleon" filmi, 22 Kasım’da sinemalarda gösterime girecek.