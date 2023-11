Ridley Scott meslektaşı Martin Scorsese ile arasındaki farkı açıkladı

Usta yönetmen Ridley Scott, yakın zamanda The Times'a verdiği bir röportajda kendisini sinemacı çağdaşı Martin Scorsese'den ayıran özelliğe yani üretkenliğe dikkat çekti.



Scott, Scorsese'nin Oscar adayı son filmi Dolunay Katilleri'ni (Killers of the Flower Moon) çekmesi için geçen sürede kendisinin 4 film çektiğini söyledi.



ÜRETKENLİĞE DİKKAT ÇEKTİ Ridley Scott, "Gladyatör'den bu yana 19 film yaptım, meşgulüm" dedi ve ekledi:



"Martin Scorsese, Dolunay Katilleri'ne başladığından beri dört film yaptım."

"STRES DOLU BİR GÜN DAHA" Ünlü isim, Scorsese'nin ömrünün tükenmesiyle ilgili endişesini paylaşıp paylaşmadığı sorusuna da "Hayır, bunu düşünmüyorum. Sabah kalkıyorum ve şöyle diyorum. 'Ah harika! Stres dolu bir gün daha" yanıtını verdi.