Ridley Scott meslektaşı Martin Scorsese ile arasındaki farkı açıkladı

"STRES DOLU BİR GÜN DAHA"

Ünlü isim, Scorsese'nin ömrünün tükenmesiyle ilgili endişesini paylaşıp paylaşmadığı sorusuna da "Hayır, bunu düşünmüyorum. Sabah kalkıyorum ve şöyle diyorum. 'Ah harika! Stres dolu bir gün daha" yanıtını verdi.