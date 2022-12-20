Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz'a veda

Rıfat Ilgaz'ın oğlu yayıncı ve yazar Aydın Ilgaz son yolculuğuna uğurlandı.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz'a veda

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Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler

Aydın Ilgaz kimdir? Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz hakkında bilgiler

Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Yazar Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Aydın Ilgaz için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aydın Ilgaz’ın eşi Nilgün Ilgaz, oğulları Kerem ve Anıl Ilgaz, kızı Elif Ilgaz, sanatçılar Sunay Akın, Ebru Cündübeyoğlu, Hababam Sınıfı oyuncuları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz'a veda - 1

"EN BÜYÜK ARKADAŞIMI KAYBETTİM"

Aydın Ilgaz’ın eşi Nilgün Ilgaz, "En büyük arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Şaka yaptı diye düşünüyorum. Hala daha inanamıyorum. Oturduğu yerde on dakika içerisinde güle oynaya gitmek böyle bir şey. Ona çok yakışır bir ölüm oldu. Ama kabullenmesi çok zor" dedi.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz'a veda - 2

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Başında sarı yazma bulunan tabut omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Aydın Ilgaz, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

Rıfat Ilgaz'ın oğlu yazar Aydın Ilgaz'a veda - 3

AYDIN ILGAZ KİMDİR?

İstanbul'da 2 Mart 1940'ta dünyaya gelen Aydın Ilgaz, babası ile Çınar Yayınevini kurdu. Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı ve Sınıf kitaplarıyla ilgili anılarını, 2004'te "Sınıfın Efsanesi" başlıklı kitabında toplayarak okuyucuyla buluşturmuştu.

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