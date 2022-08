Robert De Niro yeni filmi Wise Guys'ta iki başrolü de kendisi canlandıracak

İKİ KARAKTERİ BİRDEN OYNAYCAK

Filmin sürprizi ise De Niro'nun rol arkadaşı. Variety'nin haberine göre henüz resmileşmemiş olsa da oyuncunun iki baş karakteri de kendisinin canlandırması bekleniyor. Vito Genovese ve Frank Costello adlı mafya adamlarını canlandıracak olan oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyor.

Wise Guys'ın senaryosunu ise ‘Goodfellas‘ filminin uyarlandığı kitabın yazarı Nicholas Pileggi kaleme alacak.

YENİDEN BİR ARADALAR



De Niro ve Levinson daha önce ‘Wag the Dog’, ‘Sleeper’, ‘The Wizard of Lies’ ve ‘What Just Happened‘ yapımlarında bir araya gelmişti.