Robert De Niro yeni filmi Wise Guys'ta iki başrolü de kendisi canlandıracak

Hollywood'un usta oyuncusu Robert De Niro 'nun yeni projesi belli oldu. Mafya dünyasını konu alan Wise Guys adlı filmde rol almaya hazırlanan oyuncu, Rain Man ile En İyi Yönetmen Oscar’ını kazanan yönetmen Barry Levinson ile beraber çalışacak. Warner Bros. Discovery’nin yapımcılığını üstlendiği ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, İtalyan asıllı Amerikalı iki mafya lideri Vito Genovese ve Frank Costello karakterlerine odaklanacak.

İKİ KARAKTERİ BİRDEN OYNAYCAK

Filmin sürprizi ise De Niro'nun rol arkadaşı. Variety'nin haberine göre henüz resmileşmemiş olsa da oyuncunun iki baş karakteri de kendisinin canlandırması bekleniyor. Vito Genovese ve Frank Costello adlı mafya adamlarını canlandıracak olan oyuncunun yeni projesi merakla bekleniyor.

Wise Guys'ın senaryosunu ise ‘Goodfellas‘ filminin uyarlandığı kitabın yazarı Nicholas Pileggi kaleme alacak.

YENİDEN BİR ARADALAR



De Niro ve Levinson daha önce ‘Wag the Dog’, ‘Sleeper’, ‘The Wizard of Lies’ ve ‘What Just Happened‘ yapımlarında bir araya gelmişti.