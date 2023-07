Robert Downer Jr. kariyerinin en iyi filminin "Oppenheimer" olduğunu söyledi

EN ÖNEMLİ FİLMLERİNİ AÇIKLADI

Öte yandan, "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, kariyerinin en başarılı filmlerini açıklamıştı. Hayranları, yıldızın Marvel filmlerinden birini söyleyeceğini sansa da Downey oldukça şaşırtan bir cevap verdi.

The New York Times'a konuşan aktör, 2006 tarihli "The Shaggy Dog" ve 2020 yılında vizyona giren "Dolittle" filmlerinin kariyerinin en önemli yapımları olarak yorumladı. "The Shaggy Dog" filmi eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış ve gişede başarı yakalayamamıştı.



Benzer şekilde "Dolittle" filmi de başarılı bir gişe filmi değildi. Oyuncu, Marvel kontratı bitince bu filmden teklif geldiğini söyledi. Aktör, "O sırada kurşun geçirmezdim. Tüm film türlerinin ustası olmuştum" dedi.