Robert Downer Jr. kariyerinin en iyi filminin "Oppenheimer" olduğunu söyledi

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan Christopher Nolan filmi "Oppenheimer" 21 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak. Filmin başrol oyuncularından Robert Downey Jr. kariyerinin en iyi filmini açıkladı.
Filmin Londra prömiyerine katılan oyuncu, Oppenheimer için "Sadece açıkça söyleyeceğim: Bu şimdiye kadar oynadığım en iyi film" ifadelerini kullandı. 58 yaşındaki aktör, Robert Oppenheimer'a karşı çıkan Lewis Strauss'u canlandırıyor.
EN ÖNEMLİ FİLMLERİNİ AÇIKLADI
Öte yandan, "Iron Man" karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazanan oyuncu, kariyerinin en başarılı filmlerini açıklamıştı. Hayranları, yıldızın Marvel filmlerinden birini söyleyeceğini sansa da Downey oldukça şaşırtan bir cevap verdi.
The New York Times'a konuşan aktör, 2006 tarihli "The Shaggy Dog" ve 2020 yılında vizyona giren "Dolittle" filmlerinin kariyerinin en önemli yapımları olarak yorumladı. "The Shaggy Dog" filmi eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış ve gişede başarı yakalayamamıştı.
Benzer şekilde "Dolittle" filmi de başarılı bir gişe filmi değildi. Oyuncu, Marvel kontratı bitince bu filmden teklif geldiğini söyledi. Aktör, "O sırada kurşun geçirmezdim. Tüm film türlerinin ustası olmuştum" dedi.
BARBIE İLE AYNI GÜN VİZYONDA
Film, Kai Bird ile Martin J. Sherwin’in yazdığı Pulitzer ödüllü "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" adlı kitabına dayanıyor. Tarihçi Kai Bird, filmi izledikten sonra "Şaşkın bir durumdayım. Duygusal anlamda iyileşme sürecindeyim" dedi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Julius Robert Oppenheimer'ın nükleer bombasının gelişim sürecindeki rolünü ele alan film, Margot Robbie'nin başrolde olduğu "Barbie" filmiyle aynı anda vizyona girecek.
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