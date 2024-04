Rock and Roll Hall of Fame 2024 adayları açıklandı

2024 yılında müzik dünyasının en prestijli nişanı olarak gösterilen Rock and Roll Hall of Fame’e girmeye hak kazanan müzisyenler ve müzik grupları resmi olarak açıklandı.

2024 Rock & Roll Hall of Fame töreni 19 Ekim'de düzenlenecek. İşte Rock and Roll Hall of Fame adayları:

Mary J. Blige

Cher

Dave Matthews Band

Foreigner

Peter Frampton

Kool & The Gang

Ozzy Osbourne

A Tribe Called Quest

Alexis Korner

John Mayall

Big Mama Thornton

Jimmy Buffett

MC5

Dionne Warwick

Norman Whitfield

Suzanne de Passe

ROCK AND ROLL HALL OF FAME NEDİR?



Rock and Roll Hall of Fame and Museum, ABD'de Ahmet Ertegün tarafından kurulmuş bir müzedir. Müze, özellikle rock and roll alanında en meşhur ve en etkili sanatçıların, yapımcıların ve müzik endüstrisine önemli katkıları olan diğer kişilerin geçmişlerini kaydetmek için tasarlanmıştır.