Rock and Roll Hall of Fame 2024 adayları açıklandı

2024 yılında müzik dünyasının en prestijli nişanı olarak gösterilen Rock and Roll Hall of Fame’e girmeye hak kazanan müzisyenler ve müzik grupları resmi olarak açıklandı.
2024 Rock & Roll Hall of Fame töreni 19 Ekim'de düzenlenecek. İşte Rock and Roll Hall of Fame adayları:
Mary J. Blige
Cher
Dave Matthews Band
Foreigner
Peter Frampton
Kool & The Gang
Ozzy Osbourne
A Tribe Called Quest
Alexis Korner
John Mayall
Big Mama Thornton
Jimmy Buffett
MC5
Dionne Warwick
Norman Whitfield
Suzanne de Passe
ROCK AND ROLL HALL OF FAME NEDİR?
Rock and Roll Hall of Fame and Museum, ABD'de Ahmet Ertegün tarafından kurulmuş bir müzedir. Müze, özellikle rock and roll alanında en meşhur ve en etkili sanatçıların, yapımcıların ve müzik endüstrisine önemli katkıları olan diğer kişilerin geçmişlerini kaydetmek için tasarlanmıştır.
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