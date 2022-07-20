Rock efsanesi Queen müzik listelerinde rekor kırdı

Freddie Mercury ’nin solistliğini yaptığı Queen müzik grubu, yıllar sonra büyük bir rekora imza attı. Grubun en iyi şarkılarını bir araya topladığı “Greatest Hits” adlı albüm, İngiltere müzik listelerinde 7 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak tarihe geçti. “We Will Rock You” ve “Bohemian Rhapsody” gibi şarkıların yer aldığı albüm, 1981 yılında piyasaya çıkmıştı.

İLK DEFA YAŞANDI



Albüm, İngiltere müzik listelerinde 1000. haftasına girdi. Grubun gitaristi Brian May, “Hiçbir albüm müzik tarihinde böyle bir şey yapmadı” dedi.

Grubun ikinci "Greatest Hits" albümü 1991 yılında, Freddi Mercury'nin ölümünden bir ay sonra piyasaya çıkmıştı. Albüm, İngiltere tarihinin en çok satan 10. albümü oldu.

