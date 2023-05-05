Rock grubu Arctic Monkeys, Oslo konserinde Barış Manço çaldı

Öte yandan, grup geçtiğimiz yıl İstanbul'da verdikleri konserin ardından Beyoğlu’nda bir bakkalın sözlü saldırısına uğramıştı. Grubun dükkan önünde alkol almasına sinirlenen bakkal küfürler ederek ve şişeleri fırlatarak Arctic Monkeys'i kovdu. Haberin detayları için tıklayın...

