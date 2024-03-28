Rock müziğin usta ismi Corey Taylor 26 Mayıs İstanbul'da konser verecek

Dünya çapında milyonlarca albüm satan Grammy ödüllü sanatçı Corey Taylor, İstanbul'a geliyor. Müzisyen, 26 Mayıs akşamı uzun bir aradan sonra ilk kez Maximum Uniq Açıkhava’da Charm Music Türkiye organizasyonuyla, Star TV ve Radyo Eksen'in medya partnerliği ile hayranlarıyla buluşacak.

“Snuff”, “Through Glass”, “Bother”, “Before I Forget” ve daha nice hitleriyle rock müzik sevenlerin kalbinde ayrı bir yeri olan sanatçı, yeni solo albümü “CMF2” şerefine elinde gitarıyla turnelemeye devam ediyor.

New York Times'ın en çok satanları listesine giren müzisyen, Thunder Force (2021), Resident Evil (2002) ve Rollerball (2002) gibi filmlerde beyaperdede oyunculuk yeteneğini sergiledi.

