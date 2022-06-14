Rock Off Festivali'nin kadrosu açıklandı

Yerli ve yabancı rock-metal grupların sahne aldığı Rock Off Festivali'nin bu yılki kadrosu belli oldu.

Rock Off Festivali'nin kadrosu açıklandı

Haberler - DHA 14.06.2022 - 16:10 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 16:11

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Yerli ve yabancı rock-metal grupların sahne aldığı Rock Off Festivali'nin 2022 kadrosu belli oldu.Önceki yıllarda Megadeth, Korn, Gojira, HIM, Amon Amarth, Apocalyptica, Stratovarius, Behemoth, Haggard, Turisas My Dying Bride, Pentagram ve Murder King gibi birçok yerli ve yabancı grubun sahne aldığı Rock Off Festivali, bu sene 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Parkorman’da gerçekleşecek.

Hate Über Alles albümüyle övgü toplayan Alman Thrash Metal devi Kreator yeni albümü çıkışından hemen sonra Rock Off kapsamında Türk hayranları ile buluşacak.

TÜRKİYE'DE İLK DEFA KONSER VERECEKLER

Progresif metalin en önde gelen temsilcilerinden ve ülkemizde geniş dinleyici kitlesine sahip olan Norveçli grup Leprous da, eski hitlerinin yanında yeni dönem şarkılarını çalacağı setlisti ile festivalin konuğu olacak. In Flames'in kurucularından Jesper Stromblad ve Dark Tranquillity'nin kurucusu Mikael Stanne'yi kadrosunda bulunduran The Halo Effect, şimdiye kadar yayınladıkları 3 tekli ile özellikle In Flames hayranlarından tam not aldı. Türkiye'de ilk defa konser verecek olan The Halo Effect, bu yaz gerçekleşecek tüm metal festivallerinin en çok merak edilen ve beklenen gruplarından biri.


Ülkemizde oldukça sevilen Belçikalı Black-Doom metal grubu Thurisaz, Rock Off Festival’in son yabancı konuğu. “Years Of Silence” ve “Endless..” gibi hitleriyle hayranlarını hüzünlü bir yolculuğa çıkacarak olan Thurisaz, 30 Temmuz’da Parkorman’da olacak.

FESTİVALİN YERLİ KONUKLARI

Rock Off Festival’in yerli konukları ise yeni albümü sonrası ilk Türkiye konserini verecek olan Saints N’ Sinners, yeni albümü sonrası ‘Endless Avrupa Turu’ kapsamında sahne alacak olan Türk Black Metal grubu Moribund Oblivion ve ülkemizin sevilen folk/doom metal gruplarından Yaşru olacak.

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