6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor

6. Uluslararası Bodrum Caz Festivali, bu sene 'Mavi Caz' temasıyla başlayacak.

21-30 Haziran'da düzenlenecek festival caz, blues konserleri, atölyeler ve sergilerle Bodrum'a sanat dolu günler yaşatacak.



European Jazz Network üyesi olan festivalde, Rodos Caz Festivali ile karşılıklı sanatçı değişimi de yapılacak.



Etkinlikler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği ile Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde düzenlenecek. Ücretsiz etkinliklerin de yer alacağı festivalde aynı gün aynı mekanda yapılacak etkinlikler tek biletle izlenebilecek.

