Romantik müziğin ünlü ismi Chris de Burgh 11 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

"Lady in Red", "Don’t Pay the Ferryman", "Missig You" ve "The Traveller" gibi şarkılarıyla tanınan Chris de Burgh, 11 yıl sonra yeniden İstanbullu hayranlarına seslenecek. 26 Ekim’deki konser, Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da gerçekleşecek.

CHRIS DE BURGH KİMDİR?



Gerçek adı Christopher John Davison olan şarkıcı 15 Ekim 1948'de Pergamino - Buenos Aires'te doğdu. Arjantin asıllı İrlandalı pop - rock şarkıcısı, 1986 yılının "hit" şarkısı "Lady in Red"in yaratıcısıdır. Chris de Burgh, romantik müziğin önde gelen isimlerindendir. Babası askeri diplomat, annesi sekreter olan de Burgh'ün çocukluğu, babasının işleri nedeniyle Malta, Nijerya ve Zairede geçti. Marlborough College'de başlayan eğitimini Dublin'de Trinity College'de sürdürdü. Fransızca ve İngilizce sanat tarihi eğitimi aldı.

2003 yılında Miss World (Dünya Güzeli) seçilen Rosanna Davison'un babası olan Chris de Burgh, profesyonel müzik hayatına 1974 yılında başladı. Birçok albüme imzasını attı. Sanatçının “Lady in Red” ve “The Traveller” şarkıları, İngiltere başta olmak üzere 24 ülkede uzun süre bir numarada kaldı ve satış rekorları kırdı. 200’ün üstünde platin ve altın plak ödülü kazanan de Burgh'ün şarkıları dünya listelerinde defalarca bir numaraya yükseldi ve 1990lı yıllarda radyolarda en çok çalınan şarkılar haline geldi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin beslenme kampanyasına destek veren ve şarkı sözü yazarlığı da yapan sanatçının Britanya’da Top 40’a giren çok sayıda eseri mevcuttur. Sanatçı, dünya çapında 45 milyondan fazla albüm satmıştır.