Rus yazar Alexie Arbuzov'un Söz Veriyorum oyunu seyirciyle buluştu

Kemal Başar'ın yönettiği "Söz Veriyorum" oyunu seyredenler arasında Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Ataşesi Andrian Andrıanov da yer aldı. Bombardıman altındaki kentte yaşam savaşı veren üç gencin hikayesini konu edinen oyunda, Savaş Alp Başar, Zelal Barlas ve Efe Can Karakaya rol alıyor. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Alexie Arbuzov'un çok sevilen bir oyun yazarı olduğuna dikkati çekerek, "Bu oyunun Türk yönetmen ve oyuncuları tarafından sahneye konulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Leningrad Kuşatması'nda ablukanın kaldırılmasının yıl dönümüdür." dedi.



Buravov, oyunda insanların barış arzusunun anlatıldığını belirterek, "İnsani ilişkiler her zaman ve her yerde evrenseldir. Birbirine benziyor ve her ülkede insanlar seviyorlar, kıskanıyorlar, ayrılıyorlar, bir araya geliyorlar... O açıdan da zannediyorum bu oyunun Türk seyircileri tarafından da ilgi görebileceğini düşünüyorum. Rusya ve Türkiye arasında kültür alanında ilişkilerin geliştirilmesi çok önemli. Biz de başkonsolosluk olarak bu istikamette çalışıyoruz." değerlendirmesini yaptı.



"DÜNYAYI BİR SAHNE OLARAK KABUL EDİYORUZ"



Tiyatro Keyfi Genel Sanat Yönetmeni Kemal Başar, topluluk olarak Güney Kore'de, İsrail'de, Almanya'da, İngiltere'de, Romanya'da ve Polonya'da tiyatro oyunları sahnelediklerini ve dünyayı bir sahne olarak kabul ettiklerini söyledi.



Başar, sanatın kültürler arasında köprü kurucu bir misyonu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Başka halklar, Türk halkının kardeşidir, dostudur. Biz nasıl kültürümüzü başka ülkelere taşımak istiyorsak diğer ülkelere böyle bir ilkel ambargo uygulandığında bizim karşı koymamız gerekir. Tiyatro Keyfi, bu bilinçle bir Rus yazarının oyununu yaptı. Bu bilinçle bir Rus yazarın barış, hoşgörü, kardeşlik, dostluk anlatan bir klasiğini sahneye taşıdı. Önümüzde Çorlu ve Eskişehir turnelerimiz var. Sanatseverler Tiyatro Keyfi'nin sosyal medya hesaplarından oyunlarımızın programlarına bakabilirler."



Oyuncu Savaş Alp Başar, yaklaşık 3 aylık bir prova süreci geçirdiklerini ve "Söz Veriyorum" oyununun çok iyi bir tiyatro metni olduğunu ifade etti. Oyunun tarihin en korkunç dönemlerinden birinde geçtiğini aktaran Başar, "Oyun, o korkunç durumun içinde aslında insan olabilmeyi öğretiyor. İnsanın zaaflarını, sevgisini, sevgisizliğini... Böyle bir durumun içinde hiç dejenere olmadan birbirini çok seven üç arkadaşın ilişkisini anlatıyor. Çok insana dair bir oyun bizim için." diye konuştu.



Oyuncu Zelal Barlas, oyuna hazırlanırken masa başında çok çalıştıklarını ve provalarda bunun büyük faydasını gördüklerini ifade etti. Oyuncu Efe Can Karakaya ise iyi bir ekip olduklarını dile getirerek, "Aramızda bambaşka bir bağ var. Gerçekten provalarda çok keyif aldık. Hem güldük hem ağladık. Her şeyi yaşadık." dedi.