Saffet Emre Tonguç ile Serda Büyükkoyuncu'dan yeni kitaplar: Amacımız önce İstanbul'u sonra da ülkemizi yeni kuşağa tanıtmak

Saffet Emre Tonguç'un "İstanbul'un 100 Mücevheri" ve Serda Büyükkoyuncu ile 9-13 yaş çocuklarına İstanbul'u anlatmak için birlikte kaleme aldıkları "Saffet ile Serda Gizem Peşinde 7 Tepe'de 7 Sır kitapları raflardaki yerini aldı.

Hangi kitaplar okuyucuya sunuldu, içeriklerinde neler var kimlere hitap ediyor?

Saffet Emre Tonguç: Bu kitaplardan ilki Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünden hemen önce İstanbul'un en değerli 100 ayrı yerini anlattığım kitabım 'İstanbul'un 100 Mücevheri'... İstanbul 2 kıta üzerine kurulmuş, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış tek şehir. Bu sayede de şehirde bu uygarlıklara ait birbirinden değerli sayısız eser var. İşte bu kitap, bu muhteşem eserleri ve yerleri anlatıyor. Olağanüstü görsellerle bezeli kitap 360 sayfadan oluşan tam bir koleksiyon kitabı olma özelliğini taşıyor.

ANTİK TARİHİ ANLATAN MACERA KİTAPLARI



9-13 yaş arasındaki çocuklar için hazırladığımız ikinci kitabımız aslında 7 ciltten oluşan bir seri. Amacı önce İstanbul'u sonra da ülkemizi yeni kuşağa tanıtmak ve sevdirmek. Hem de onların sevdiği gibi maceralarla, gizemlerle, sırlarla, esrarengiz olaylarla dolu öyküler arasında yolculuğa çıkararak... Gizemli kitaplar serisinin ilki İstanbul'un yedi tepesinde 1. tepesinde geçiyor. Martı Miço'nun bulduğu bir parşömendeki şifrelerden yola çıkarak esrarengiz bir sırrı aydınlatan çocuk Serda ve Saffet'in başına gelen maceraların anlatılıyor bu kitapta. Saffet ve Serda Gizem Peşinde Yedi Tepe Yedi Sır isimli serinin 1. Tepede geçen bu kitabının adı Karanlık Sular... Saffet ve Serda Gizem Peşinde serisinin devamında ise Göbekli Tepeden Hattusaş'a, Efes'ten Bergama'ya uzanan ülkemizin antik tarihini anlatan macera kitapları ardı ardına devam edecek.

GENİŞLETİLMİŞ BASIMIYLA RAFLARDA



Son olarak "Kanatlarımda İstanbul" kitabım da tamamen yenilenen baskısıyla tekrar okuyucularla buluştu. Bir koleksiyon kitabı olmasına karşın satış rakamı 50 bine ulaşan ve okurlar tarafından çok sevilen kitap; taşınabilir boyutu, güncellenmiş ve genişletilmiş basımıyla raflardaki yerini aldı.