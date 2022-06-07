Saffet Emre Tonguç ile Serda Büyükkoyuncu'dan yeni kitaplar: Amacımız önce İstanbul'u sonra da ülkemizi yeni kuşağa tanıtmak

Haberler 07.06.2022 - 17:29 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 17:31
Saffet Emre Tonguç'un "İstanbul'un 100 Mücevheri" ve Serda Büyükkoyuncu ile 9-13 yaş çocuklarına İstanbul'u anlatmak için birlikte kaleme aldıkları "Saffet ile Serda Gizem Peşinde 7 Tepe'de 7 Sır kitapları raflardaki yerini aldı.
Hangi kitaplar okuyucuya sunuldu, içeriklerinde neler var kimlere hitap ediyor?
Saffet Emre Tonguç: Bu kitaplardan ilki Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yıl dönümünden hemen önce İstanbul'un en değerli 100 ayrı yerini anlattığım kitabım 'İstanbul'un 100 Mücevheri'... İstanbul 2 kıta üzerine kurulmuş, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış tek şehir. Bu sayede de şehirde bu uygarlıklara ait birbirinden değerli sayısız eser var. İşte bu kitap, bu muhteşem eserleri ve yerleri anlatıyor. Olağanüstü görsellerle bezeli kitap 360 sayfadan oluşan tam bir koleksiyon kitabı olma özelliğini taşıyor.
ANTİK TARİHİ ANLATAN MACERA KİTAPLARI
9-13 yaş arasındaki çocuklar için hazırladığımız ikinci kitabımız aslında 7 ciltten oluşan bir seri. Amacı önce İstanbul'u sonra da ülkemizi yeni kuşağa tanıtmak ve sevdirmek. Hem de onların sevdiği gibi maceralarla, gizemlerle, sırlarla, esrarengiz olaylarla dolu öyküler arasında yolculuğa çıkararak... Gizemli kitaplar serisinin ilki İstanbul'un yedi tepesinde 1. tepesinde geçiyor. Martı Miço'nun bulduğu bir parşömendeki şifrelerden yola çıkarak esrarengiz bir sırrı aydınlatan çocuk Serda ve Saffet'in başına gelen maceraların anlatılıyor bu kitapta. Saffet ve Serda Gizem Peşinde Yedi Tepe Yedi Sır isimli serinin 1. Tepede geçen bu kitabının adı Karanlık Sular... Saffet ve Serda Gizem Peşinde serisinin devamında ise Göbekli Tepeden Hattusaş'a, Efes'ten Bergama'ya uzanan ülkemizin antik tarihini anlatan macera kitapları ardı ardına devam edecek.
GENİŞLETİLMİŞ BASIMIYLA RAFLARDA
Son olarak "Kanatlarımda İstanbul" kitabım da tamamen yenilenen baskısıyla tekrar okuyucularla buluştu. Bir koleksiyon kitabı olmasına karşın satış rakamı 50 bine ulaşan ve okurlar tarafından çok sevilen kitap; taşınabilir boyutu, güncellenmiş ve genişletilmiş basımıyla raflardaki yerini aldı.
"MACERALARLA DOLU BİR YOLCULUK"
Serda Büyükkoyuncu: Ben uzun süredir mitolojiden dinler tarihine, felsefeden bilim, klasik müzik, resim sanatına kadar 80'den fazla konuda
yazılar yazıp topluluklara konuşmalar yapmaktayım. Bu konulardan en çok ilgi çeken mitoloji, felsefe ve ilahi dinler konusunu 3 serilik bir kitap haline getirdim. Bu serinin ilki Antik Yunan Mitolojisi okuyucularıyla buluştu. Kitap çok karmaşık sanılan ve bir o kadar da merak edilen, ilgi gören Mitolojik Tanrı ve Tanrıçalar Dünyası'nda anlaşılır bir dille, kolay okunan mizahi, eğlenceli, maceralarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor okuyanları. Heykel ve resim sanatının en değerli çok çarpıcı eserleriyle bezeli 340 sayfalık kitap tam bir masaüstü koleksiyon kitabı oldu. Bu kitabın ardından kısa aralıklarla Felsefe Tarihi: "Bana Felsefe Yapma" kitabı raflardaki yerini alacak.
Bireysel olarak bu yeni kitapların dışında farklı projeleriniz var mıdır?
Saffet Emre Tonguç: Olmaz mı? Bize dur durak yok. Bildğiniz gibi Dünya'nın büyük kısmını gezdik, yazdık, anlattık, yıllardır televizyon kanallarında yer alan belgeseller yaptık. 12 ödül alan belgesel seyahat programımız aralıksız devam ediyor. Bu arada teknolojiyi her ikimiz de çok iyi kullanıyoruz. Bu sayede hazırladığım sesli seyahat uygulamamız 1 milyondan fazla kişinin telefonlarında ve gayet güzel kullanıyor. Telefon sizin hangi ülkenin hangi şehrinde olduğunuzu ve hangi anıttan geçtiğimizi anlıyor ve benim metinlerimle Saffet'in sesiyle size anlatmaya başlıyor. Benim hazırladığım SET telefon uygulaması ile dünyanın neresine giderseniz gidin oradaki en güzel otelleri en güzel restoranları bulabiliyor gittiğiniz yer hakkında tarihi turistik bilgilere ulaşabiliyorsunuz.
Serda Büyükkoyuncu: Son yeni projemiz ise metaverse
dünyasında Saffet ve Serda ile yolculuklar yapmak. Bizimle birlikte gezenlere sanal dünyada yarattığımız ülke ve şehirleri maceralı gizemli heyecanlı, aksiyonlu bir filmin içindeki oyuncular gibi gerçeklikler yaşatmak. Örneğin Los Angeles benzeri bir şehirde oluşan deprem sırasında Saffet ve Serda ile birlikte olanlar büyük bir gerçeklikle aksiyonlar yaşayacaklar.
Dijitalleşmenin her geçen gün hayatımızda varlığını daha çok hissettirdiği dönemde kitapların ileriye dönük akıbeti sizce nasıl ilerleyecek?
Bu konuda yazın dünyasının çeşitlendiğini artık yazarların eserlerini hem kağıt baskı hem de dijital platformlar için yazacaklarını ve iki kanaldan okuyucularına ulaşacaklarını düşünüyoruz.