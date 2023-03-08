Sahnelerin güldüren yüzü Rasim Öztekin anılıyor

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden 2 yıl geçti.



Türk tiyatrosunun beşinci kavuklusu, televizyon ve tiyatronun güldüren yüzü Öztekin, oyunculuğun yanı sıra dizi ve filmlerde yaptığı seslendirmeler ve imza attığı köşe yazılarıyla gönüllerde yer edindi.



Tam adı Rasim Mükerrem Öztekin olan sanatçı, Şükran ve Atilla Fazlı Öztekin çiftinin çocuğu olarak 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi.



Galatasaray Lisesinde eğitim gören başarılı oyuncu, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.



Rasim Öztekin, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu, Kadıköy Halk Eğitim ve Nöbetçi Tiyatro'da amatör çalışmalar yaparak sahneye adım attı.



TÜRK TİYATROSUNUN USTALARIYLA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTI



Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular Topluluğu ile 1980'de profesyonel tiyatro oyuncusu olan Öztekin, 1980-1992'de, Ortaoyuncular Tiyatrosunun "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı" ve "İstanbul'u Satıyorum" adlı eserleriyle birlikte tüm oyunlarında rol aldı.



Usta oyuncu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Münir Özkul, Erol Günaydın, Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy ve Zeliha Berksoy ile aynı sahneyi paylaştı.



Rasim Öztekin, 1992-1995'te Nükhet Duru ve Demet Akbağ ile "Müzikomedi", Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses ve Demet Akbağ ile "Mega Show, Demet Akbağ ve Ayşen Gruda ile "Yeşil Kabare Şovları"nda izleyicinin karşısına geçti.



Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali 1994'te sahneye koyan sanatçı, eserde oyuncu olarak da yer aldı.



SİNEMAYA 1986'DA ADIM ATTI



Usta sanatçı, "Görevimiz Komedi", "Komedi Türk", "Bak Hele Bak", "Eğrisiyle Doğrusuyla", "Biraz Düş, Biraz Gülüş", "Eşref Saati" ve "Bizden Size" adlı programlarda sunuculuk yaptı.



"Bir Günlük Aşk" filmiyle 1986'da sinemaya adım atan sanatçı, kariyeri boyunca "Kurt Kanunu", "Şans Kapıyı Kırınca", "GORA, "Düğün Dernek", "Mandıra Filozofu" ve "Çalgı Çengi İkimiz"in de aralarında bulunduğu birçok filmde oyunculuk yaptı.



Öztekin, "Köşe Dönücü" adlı televizyon dizisinin ardından, "Klavye Delikanlıları", "Geniş Aile" ve "Seksenler" adlı dizilerde canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazandı.

