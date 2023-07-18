Sahnelerin keman sanatçısı İrem Sezginer doktor olmaya hazırlanıyor

"HER ŞEYE ZAMAN AYIRMAK MÜMKÜN"

Sanata olan ilgisinin kendisine bugüne kadar birçok imkan sağladığını belirten Sezginer, şöyle devam etti:



"Tahmin edildiği üzere derslerim yoğun, tıp okumak kolay değil. Ancak gününüzü planlarsanız, zamanınızı doğru kullanırsanız, her şeye zaman ayırmak mümkün. Ben de böyle yapıyorum. Tıp öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum, mesleğimde de kendimi geliştiriyorum. Bunun yanı sıra dahil olduğum orkestranın konserlerinde yer almayı da sürdürüyorum. İzmir'in çeşitli sanat merkezlerinde konserler veriyoruz. Haftada ortalama iki gün çalışmalarımız oluyor. Hastaneden çıkıp etkinliklere ya da provalara katıldığım oluyor. Sanat; benim yorgunluğumu alıyor, kemanı elime alınca dinleniyorum, enerji doluyorum."



Sezginer, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (TUS) kazanarak uzman hekim olmak istediğini ancak keman çalmayı da bırakmayacağını dile getirdi.