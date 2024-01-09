Şair ve yazar Süreyya Berfe yaşamını yitirdi (Süreyya Berfe kimdir?)

İkinci Yeni şiirinin son temsilcilerinden Şair Süreyya Berfe hayatını kaybetti. Son yıllarını Urla'da bir bakımevinde geçiren Berfe bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.



SÜREYYA BERFE KİMDİR?



Şair ve yazar Süreyya Berfe 27 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu. İki yıl İstanbul Üniversitesi Fakültesinde, dört yıl da Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. Yayınevleri ve reklam şirketlerinde çalıştı. Emekli olduktan sonra Foça’ya (İzmir) yerleşti. Şiirleri ilkin Düzlem (1963), sonra Zeren, Türk Dili, Yeni Dergi, Oluşum, Milliyet Sanat, Varlık, Gösteri gibi dergi ve gazetelerinde yayımlandı. 1969 yılında, İkinci Yeni şiir hareketine karşı çıkan ve toplumcu şiiri savunan bir manifesto yayımlayan dört şairden oldu. Şiirlerinin yanında şairler ve şiir sanatı üzerine yazılar da yazdı.



Şiir yayımlamaya Süreyya Kanıpak imzasıyla başlamıştı. İlk döneminde yurt insanının sorunlarından yola çıkan toplumcu-gerçekçi şiirler yazdı. Sonraki döneminde ise insanın ve doğanın türlü durumları üstüne çok katmanlı anlam derinlikleri olan bir şiire yöneldi. Düzyazının sınırlarında gezinen, yalın, arı gereçlerden oluşmuş humoru önceleyen bir şiir diline ulaştı. Türk şiirinde kendisine oldukça özgün bir yer edindi.



Ödülleri:



1966'da Kasaba adlı şiiriyle Türkiye Millî Talebe Federasyonu Kültür Yarışmasında birincilik kazandı. Şiir Çalışmaları adlı kitabıyla 1992 Cemal Süreya Şiir Ödülünü, Nâbiga adlı kitabıyla 2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülünü aldı.