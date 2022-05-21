Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri YouTube'dan sanatseverlerle buluşuyor

Türk edebiyatının önde gelen yazarından Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri, 'Şehir Amber Kokacak' dinletisi ile İş Sanat'ın YouTube kanalında sanatseverlerle buluşuyor.

Sait Faik Abasıyanık'ın hikayeleri YouTube'dan sanatseverlerle buluşuyor

Haberler - Anadolu Ajansı 21.05.2022 - 12:16

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İş Sanat'ın edebiyat ile müziğin bir araya geldiği dinletilerde bu ay Sait Faik Abasıyanık'ın beş hikayesi yer alacak.

YouTube'da 23 Mayıs saat 20.30'da yayınlanacak "Şehir Amber Kokacak" başlıklı dinletide, "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksek Kaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikayeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde sunulacak.

Atilla Birkiye'nin düzenlediği, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide hikayeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman) ve Şemsa İdil Ural (çello) eşlik edecek.

Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilir.

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