SAMDOB Madama Butterfly operasının prömiyerini 25 Kasım'da yapacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi Rejisörü Yiğit Günsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madama Butterfly"ın Samsun'la birlikte Türkiye'de 6. kez sahneleneceğini söyledi. Günsoy, "1924'te eserin bestecisi Giacomo Puccini hayata gözlerini yumdu. Dolayısıyla 2024 yılı bestecinin ölümünün 100. yılı. Onun için hem Türkiye'de hem de yurt dışında sıkça Puccini operaları sahnelenecek. Madama Butterfly'ın 2024'te de devam edecek olması güzel." dedi. Kostüm ve dekorlarıyla sanatseverlerin seveceği bir sahne hazırladıklarını dile getiren Yiğit Günsoy, şöyle devam etti:



"Dekorumuz çok güzel oldu. Kostümlerimiz neredeyse bir dekor gibi oldu. Kostüm tasarımcımız Gülden Sayıl çok uğraştı gerçek ve otantik kimonoları yakalamak için. Güzel atmosfer ışıkları oluşturduk. Bale var, koro var, orkestra ve solistlerimiz var. Oldukça kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Tüm sanatseverleri prömiyere davet ediyoruz."



Kostüm tasarımcısı Gülden Sayıl da oyunun hazırlıkları kapsamında önce o dönemin, kültürün ve karakterlerin araştırıldığını, daha sonra tiplemeleri canlandırdıklarını ifade ederek, "Bu tiplemelerin psikolojik analizleri yapılıyor. O kişiyi yansıtacak renkler seçiliyor. Bu renkler doğrultusunda da kostüm tasarlanıyor." diye konuştu. Pinkerton rolündeki İzmir Devlet Opera ve Balesi oyuncusu Erdem Erdoğan da "Madama Butterfly zengin bir prodüksiyona sahip. Makyaj ve kostümlerinin yanı sıra müzikleriyle de eser izleyiciyi mutlu edecek." ifadelerini kullandı.



MADAMA BUTTERFLY KONUSU

Japon geyşa Butterfly, Japonya'ya gelen Amerikan subayı Pinkerton ile evlenir. Kocasını mutlu edebilmek için dinini değiştiren Butterfly'ın ailesi ve çevresi kendisini reddeder. Pinkerton evliliklerinden bir süre sonra Japonya'dan ayrılınca, Madama Butterfly sadık yardımcısı Suzuki ile üç yıl boyunca eşinin dönüşünü bekler. Pinkerton‘un gemisinin üç yıl sonra Nagazaki Limanı'na girişi, Pinkerton'u beklemekten hiç vazgeçmeyen Madam Butterfly'ın aşkının son perdesini aralar.

