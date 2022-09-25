'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 26. yılında su altında anıldı

Bodrumlu dalgıçlar, 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'i, çok sevdiği ve son yıllarını geçirdiği Bodrum'da su altında andı.

'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 26. yılında su altında anıldı

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'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 26. yılında anılıyor

'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 26. yılında anılıyor

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Zeki Müren rolü için Tarkan'a teklif

Zeki Müren rolü için Tarkan'a teklif

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Kaçakçı Koyu'nda bir araya gelen su altı tutkunları, Zeki Müren'in birebir ebadındaki afişini Bodrum'un mavi sularında açtı.

Su Altı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından 5 metrede görüntülenen anma töreni, sanatçının vefatının 26. yılında duygu dolu anlara sahne oldu.

Böyle bir anı görüntülemekten gurur duyduğunu ifade eden Ceylan, "Sanat güneşimizi Bodrum'un derinliklerinde de yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

'Sanat Güneşi' Zeki Müren vefatının 26. yılında su altında anıldı - 1

Dalgıçlar, Ahmet Yaşar ve Mehtap Akbaş Çiftci ise adı Bodrum ile özdeşleşen Zeki Müren'in, sanatın ve mavinin şehrinde yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

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