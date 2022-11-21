 Sanata Bi Yer Platformu Üyesi İrem Karagöz Terzi’nin eserleri Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde | N-Life

Sanata Bi Yer Platformu Üyesi İrem Karagöz Terzi’nin eserleri Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde

Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki başlıca sosyal yatırımı olan Sanata Bi Yer platformu sanatçılarından İrem Karagöz Terzi’nin 3 eseri Galataport İstanbul’daki Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sergileniyor. Genç sanatçı İrem Karagöz Terzi’nin insan zihnini mercek altına alarak hayata geçirdiği Loop, SpaceX ve Olasılık Algoritması isimli dijital video eserleri 29 Kasım’a kadar görülebilir.

Sanata Bi Yer Platformu Üyesi İrem Karagöz Terzi’nin eserleri Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk vizyonuyla 2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla genç sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor. Son olarak “Sanata Bi Yer, HAN Spaces ve Art Pick iş birliğinde düzenlenen ‘Doğa Nerede?’ sergisinde eserleri yer alan Sanata Bi Yer üyelerinden İrem Karagöz Terzi’nin, insan zihnini odağına alan 3 dijital video eseri, iş birliğinde Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sanatseverlerle ve otomotiv meraklılarıyla buluşuyor. 

İrem Karagöz Terzi’nin Loop, SpaceX ve Olasılık Algoritması isimli eserleri; Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünü yürüttüğü markaların yeni modellerinin sergilenmesinin yanı sıra gelecek, sürdürülebilirlik ve inovasyonla ilgili çeşitli etkinlik ve çalışmalara ev sahipliği yapan Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi’nde sergileniyor. Sanatın, galerilerin ve müzelerin dışında Doğuş Otomotiv Plus Deneyim Merkezi gibi sıra dışı bir lokasyonda yer bulduğu, dijital sanatın ön plana çıkarıldığı bu sergi, 29 Kasım 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilir.  

Loop isimli eserinde bir döngü içerisine doğan insanın sürekli sorgulama halinde olan zihnine odaklanan Terzi, her şey soyutlandığında geriye kalan yatay ve dikey karşıtlıktan hareketle fiziksel ve ruhsal döngüyü izleyiciye aktarmayı amaçlıyor. Sanata Bi Yer platformu üyesi sanatçı, SpaceX isimli çalışmasında; ışık ve sesin uzaysal formu değiştirdiğinde uzay kimliğinin başka olasılıklara evirildiğine ve sınırlı alanın sınırsız bir alana, daha şekilsiz ve mekansız bir kimliğe dönüştüğüne vurgu yapıyor. Olasılık Algoritması isimli eserinde ise insan zihninin doğru kabul ettiği düşüncelerin yanlışlığını kanıtlayan önermeler, formlar ile her şeyin etkileşim içinde yaşadığı bir varoluş döngüsünü yansıtıyor. 

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