Sanatçı Asuman Bendaş hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen Onur Akay, Asuman Bendaş'ın vefat haberini paylaştı.



Akay, “Pop müzik sanatçısı Asuman Bendaş 60lı, 70li ve 80li yıllarda gazino kadrolarının aranan pop müzik sanatçılarındandı ve özellikle 80’li yıllarda TRT ekranlarından da sevenlerine sesleniyordu. Uzun süredir sağlık problemleri nedeni ile yaşadığı Bodrum’da hastanede tedavi görüyordu ve kendisini dün 1 Ağustos 2023 Salı günü kaybettik. 76 yaşında hayatını kaybeden Bendaş’ın cenazesi, bugün 2 Ağustos 2023 Çarşamba Kadıkale Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra, Bodrum Kadıkalesi Mezarlığı’nda defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” İfadelerini kullandı.