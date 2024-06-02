Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un "Açık Yapıt" eserine İtalya'dan ödül

İtalya'nın Como şehrinde düzenlenen dünyanın her yerinden yüzlerce sanatçı ve tasarımcının katıldığı yarışmada, eser, "Fine Arts & Arts Installation Design" kategorisinde ödüle layık görüldü.



Ödül alan tasarımlar, 278 kişilik akademisyen ve tasarımcıdan oluşan uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildi. Eser sahipleri, temmuz ayında İtalya'da gerçekleştirilecek ödül törenine katılarak ödüllerini alacak.



"Açık Yapıt" eseri, geçen yıl Atatürk Kültür Merkezi'nin de duraklarından birisi olduğu uluslararası üç büyük sergi ile izleyiciyle buluşmuştu.

