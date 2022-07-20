Şarkıcı Melike Şahin'den yeni albüm

Dijital platformlarda şarkılarıyla milyonlarca tıklanma elde eden Melike Şahin; sevilen şarkılarının remix versiyonlarından oluşacak bir albüm hazırlığında.



Albümün ilk teklisi 'Öpmem Lazım' müzisyen Baker Aaron remix'i ile cuma günü yayında olacak.



Şahin'in Öpmem Lâzım şarkısını afro beat tarzında, organik sesler ve enstrümanlar kullanarak yeni bir versiyona dönüştüren Baker Aaron; şarkının orjinaline sadık kalırken parçayı tamamen farklı, daha hareketli ve dans edilebilir bir şekilde yorumladı.