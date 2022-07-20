Şarkıcı Melike Şahin'den yeni albüm

Yeni albümünü müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan şarkıcı Melike Şahin'in (33) ilk teklisi 'Öpmem Lazım' cuma günü yayınlanacak.

Şarkıcı Melike Şahin'den yeni albüm

Haberler 20.07.2022 - 13:08

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı

Beyonce yeni albümü 'Renaissance'ın kapağını paylaştı

Category
Bülent Ortaçgil'den 53 yıllık müzik yolculuğunu özel albüm: Elli Buçuk

Bülent Ortaçgil'den 53 yıllık müzik yolculuğunu özel albüm: Elli Buçuk

Category

Dijital platformlarda şarkılarıyla milyonlarca tıklanma elde eden Melike Şahin; sevilen şarkılarının remix versiyonlarından oluşacak bir albüm hazırlığında.

Albümün ilk teklisi 'Öpmem Lazım' müzisyen Baker Aaron remix'i ile cuma günü yayında olacak.

Şahin'in Öpmem Lâzım şarkısını afro beat tarzında, organik sesler ve enstrümanlar kullanarak yeni bir versiyona dönüştüren Baker Aaron; şarkının orjinaline sadık kalırken parçayı tamamen farklı, daha hareketli ve dans edilebilir bir şekilde yorumladı.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...