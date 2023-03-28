Scorsese ve Coppola'nın yeni filmlerinin vizyon tarihleri açıklandı

Ünlü yönetmen Martin Scorsese'nin uzun zamandır üstünde çalıştığı, Leonardo DiCaprio'nun başrolde yer aldığı Western suç dramı "Killers of the Flower Moon", ABD'de 6 Ekim'de sınırlı bir gösterime çıkacak, ardından 20 Ekim'de ise Paramount Pictures ortaklığıyla geniş çapta vizyona girecek. Film daha sonra Apple TV+ üzerinden küresel seyirciyle buluşacak.
Filmin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone gibi isimler yer alıyor.
Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın da kendi kaynaklarıyla finanse ettiği bilim kurgu ve dram filmi "Megalopolis"in vizyon tarihi belli oldu. Çekimleri iki hafta önce tamamlanan filmin 2024'te vizyona gireceği açıklandı.
Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Jason Schwartzman ve Giancarlo Esposito gibi isimlerden oluşan görkemli bir oyuncu kadrosu olan film, Coppola'nın çok uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı rüya projesi olarak biliniyor.