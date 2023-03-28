Scorsese ve Coppola'nın yeni filmlerinin vizyon tarihleri açıklandı

Usta yönetmen Francis Ford Coppola'nın da kendi kaynaklarıyla finanse ettiği bilim kurgu ve dram filmi "Megalopolis"in vizyon tarihi belli oldu. Çekimleri iki hafta önce tamamlanan filmin 2024'te vizyona gireceği açıklandı.

Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Dustin Hoffman, Jason Schwartzman ve Giancarlo Esposito gibi isimlerden oluşan görkemli bir oyuncu kadrosu olan film, Coppola'nın çok uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı rüya projesi olarak biliniyor.