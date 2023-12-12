Shakespeare'in unutulmaz eseri Othello seyirci ile buluşuyor

William Shakespeare'in unutulmaz eseri Othello, Moda Sahnesi tarafından bir kez daha sahneleniyor. Başrolde Caner Cindoruk var.

Shakespeare'in unutulmaz eseri Othello seyirci ile buluşuyor

William Shakespeare'in unutulmaz eseri Othello, Moda Sahnesi'nin sahnelediği beşinci Shakespeare oyunu olarak seyirciyle buluşuyor. Aşk, kıskançlık ve ilişkilerin ötesinde politika, sınıf farkı ve kimlik konularını derinlemesine ele alan güzel oyunun yönetmeni Kemal Aydoğan.

Emine Ayhan'ın çevirdiği oyunda sahnede, Caner Cindoruk'a Yılmaz Sütçü, Mert Şişmanlar, İlay Erkök, Seray Akülker, Ahmed Saka ve Mesut Karakulak eşlik ediyor.

Moda Sahnesi'nin önceki Shakespeare uyarlamaları "Hamlet", "En Kısa Gecenin Rüyası", "Fırtına" ve "Şirreti Evcilleştirmek" kapalı gişe oynayarak, seyircinin büyük beğenisini kazanmıştı.

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