Shrek 5'in vizyon tarihi ortaya çıktı

William Steig'in 1990'da yazdığı bir masaldan uyarlanan Oscar ödüllü bir animasyon serisi olan "Shrek"in toplamda 4 filmi vizyona girdi.

Serinin son filmi "Shrek: Sonsuza Dek Mutlu"nun 2010'da vizyona girmesinden 13 yıl sonra beşinci Shrek filminin hazırlıklarının başladığı ortaya çıkmıştı.

DreamWorks ortaklarından Chris Meledandri, "Seslendirme kadrosunun geri dönmesini bekliyoruz. Görüşmeler an itibariyle başlıyor ve aldığımız her işaret oyuncuların geri dönmeye can attığı yönünde" ifadelerini kullanmıştı.