Shrek 5'in vizyon tarihi ortaya çıktı

Michael Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy dahil olmak üzere orijinal seslendirme kadrosunun geri dönmeye hazırlandığı Shrek 5'in hikayesiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmemişti.

2025 YILINDA VİZYONA GİRECEK



Büyük bir heyecanla beklenen Shrek 5'in izleyici karşısına çıkacağı tarih, NBCUniversal çalışanının dalgınlığı ile ortaya çıktı.

NBCUniversal çalışanı, popüler animasyon serisinin son filminin 2025 yılında yayınlanacağını ifşa etti. Çalışan, kısa bir süre içinde hatasını fark etmiş ve paylaşımını silmiş olsa da Shrek 5'in vizyon tarihi sosyal medyada gündem oldu.