Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini açıklayacak

Dünyanın en çok sevilen çizgi dizilerinden biri olan Simpsons, aynı zamanda geleceği doğru tahmin ettiği kehanetleriyle biliniyor. Simpsons'ın yapımcılarından Matt Selman, yeni sezonda dizinin geleceği nasıl tahmin edebildiğini açığa çıkaracaklarını belirtti.



33 sezon ile dünyanın en çok izlenen çizgi dizilerinden Simpsons, geleceği nasıl doğru bir şekilde tahmin ettiğini açıklayacak.



Deadline'a verdiği röportajda yapımcı Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi.



Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.



Sosyal medyada en çok konuşulan kehanetler arasında, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na aday olması ve corona virüs salgının yer alıyor.