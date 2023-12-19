Sinop'ta çocuklar için müzikli oyun atölyesi etkinliği

Sinop'ta özel bir işletmede gerçekleşen etkinlikte, yaşları 5-9 arasında bulunan çok sayıda çocuk, kendileri için düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi. Çocuk kitabı yazarı Merve Başcumalı ve drama eğitmeni Gönül Akbulut, çocuklara hikaye kitaplarından bahsetti. Sonrasında çocuklar, bir hikayeyi oluşturan giriş, gelişme, sonuç kısımlarını eğlenceli bir biçimde hayata geçirdiler.

Sahneye çıkan öğrenciler, hazırlanan torba içerisindeki kağıtları sıra ile çekerek yazılı olan kelimelerden bir hikaye oluşturdular. Ardından kırmızı, sarı ve mavi ritim kartları ile şarkılar söyleyen çocuklar, kırmızı rengi gördüklerinde yüksek sesle, sarı rengi gördüklerinde düşük ses ile şarkılar söyleyerek eğlendiler.

1,5 saat süren etkinlik, yazar Merve Başcumalı'nın çocuklar için kitaplarını imzalamasıyla son buldu.