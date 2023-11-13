Sofya Opera ve Balesi Atatürk'ün sevdiği opera Tosca'yı İstanbul'da sahneledi

Etkinliğin geliri, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere yardım için bağışlanacak. Büyükelçi Tcholakov, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Tosca operasının, Atatürk'ün Sofya yıllarındaki izlerine duygusal ve sembolik bir yolculuk olduğunu dile getirdi.



2023'ün Türkiye Cumhuriyeti için olduğu kadar Bulgar-Türk dostluğu açısından da son derece sembolik bir yıl olduğunu kaydeden Tcholakov, iki ülke arasında iddialı bir kültür sezonu inşa edildiğini söyledi. Tcholakov, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bulgaristan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu aktardı.



Dostların sadece mutlu anlarda değil, üzüntülü anlarda da bir arada olması gerektiğini vurgulayan Tcholakov, "6 Şubat akşamı Adana Havalimanı'nda ve takip eden günler ve haftalarda da birlikteydik. Kurtarma birliklerimiz yıkıcı depremden etkilenen bölgelerde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla birlikteydi. Böyle olması gerekirdi, dost kara günde belli olur." dedi.



ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ OPERALARDAN BİRİ



Plamen Kartalov'ın yönettiği operanın müzik direktörlüğünü Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip Sunay Muratov üstleniyor. Kadroda "Floria Tosca" rolünde Radostina Nikolaeva, "Mario Cavaradossi" rolünde Kostadin Andreev ve "Baron Scarpia" rolünde Ionut Pascu yer alıyor.



Tosca, 1913-1915 döneminde Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgar Opera Topluluğunun temsillerini sık sık izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor.

