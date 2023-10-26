Sofya Opera ve Balesi'nin Tosca operası Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek

Sofya Opera ve Balesi, "Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" isimli turne kapsamında Türkiye'deki ilk opera temsillerini gerçekleştirecek.



SOBH tarafından sahnelenecek İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Tosca" operası, 8 Kasım'da Ankara Devlet Opera ve Balesinde, 11 Kasım'da da İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.



Bulgaristan Kültür Bakanlığının desteğiyle Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince organize edilen turne kapsamındaki etkinlik, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenecek.



Söz konusu etkinliğin geliri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere yardım için bağışlanacak.



ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ OPERALARDAN BİRİ

Plamen Kartalov tarafından yönetilen operanın müzik direktörlüğünü Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip Sunay Muratov üstleniyor.



Kadroda "Floria Tosca" rolünde Radostina Nikolaeva, "Mario Cavaradossi" rolünde Kostadin Andreev ve "Baron Scarpia" rolünde Ionut Pascu yer alıyor.



Bulgaristan Haber Ajansı'nın haberine göre, Tosca, 1913-1915 döneminde Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da askeri ataşe olarak bulunduğu sırada Bulgar Opera Topluluğu'nun temsillerini sık sık izleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor.