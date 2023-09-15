Son Akşam Yemeği filmi: Onur Tuna Atatürk'ü, Pelin Akil Latife Hanım'ı canlandıracak

Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları konu alan “Son Akşam Yemeği” izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi yaşananları beyazperdeye taşıyacak olan film, 27 Ekim’de vizyona girecek.
Filmin başrollerinde ise Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan ve çocuk oyuncu Azra Aksu yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün Cumhuriyet ilan edilecektir. Alt katta bulunan mutfakta ise o tarihi anlara tanıklık eden aşçısından, yamağına mutfak çalışanlarının hüzün ve mutluluk dolu yirmi dört saati beyazperdeye yansıyacak.
Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.
Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil’in Latife Hanım’ı canlandıracağı, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaşacağı filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.
Dekor, kostüm ve sanat çalışmaları aslına uygun olarak yapılan “Son Akşam Yemeği”, 27 Ekim Cuma günü vizyona girecek.
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