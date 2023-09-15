Son Akşam Yemeği filmi: Onur Tuna Atatürk'ü, Pelin Akil Latife Hanım'ı canlandıracak

Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, ön hazırlık çalışmaları yaklaşık iki yıldır süren bu özel projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise Levent Onan oturuyor.



Onur Tuna’nın Mustafa Kemal Paşa’yı, Pelin Akil’in Latife Hanım’ı canlandıracağı, Engin Şenkan ve Azra Aksu’nun Ahir Usta ve torunu Elif olarak başrolleri paylaşacağı filmde Necip Memili, Aslı Tandoğan, Mustafa Kırantepe, Yasemin Conka, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daştan gibi birbirinden değerli oyuncular da rol alıyor.



Dekor, kostüm ve sanat çalışmaları aslına uygun olarak yapılan “Son Akşam Yemeği”, 27 Ekim Cuma günü vizyona girecek.