Sony, Queen'in müzik kataloğunu 1 milyar dolara satın alabilir

Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar dolara satılablir.

The Guardian'ın haberine göre, Sony Music, Queen'in Bohemian Rhapsody ve Radio Gaga gibi şarkıları içeren müzik kataloğunu 1 milyar dolarlık potansiyel bir anlaşmayla satın almak için görüşmeler yapıyor. Görüşmelerin devam ettiği ve bir anlaşmayla sonuçlanmayabileceği belirtiliyor. Sony'nin bir başka yatırımcı ile çalıştığı ve bu tür bir satışın tarihe geçebileceği tahmin ediliyor.

Müzik katalogları, cazip yatırımlar olarak görülüyor çünkü müzikler yıllarca filmlerde kullanılabiliyor, radyoda oynatılabiliyor veya reklamlarda kullanılabiliyor; bunların hepsi hak sahiplerine telif hakkı sağlıyor.



2021 yılında Bruce Springsteen müzik haklarını 500 milyon dolara satmıştı.

