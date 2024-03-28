Star Trek hayranlarına müjde: Dördüncü film çekilecek

Yapımcılığını Paramount Pictures’ın üstlendiği bilim kurgu serisi Star Trek’in dördüncü filmi, şirketin gelecek projelerinin yer aldığı listeden kaldırılmıştı.
Serinin hayranlarını sevindiren bir haber geldi: Star Trek 4 çekilecek! Variety'nin haberine göre, The Flight Attendant dizisinin yaratıcısı Steve Yockey, filmin senaryosunu kaleme alacak.
KADRODA KİMLER VAR?
Serinin son filmi olacağı düşünülen yapımda, orijinal kadrodan Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho ve Simon Pegg yer alacak.
Matt Shakman'in yönetmen koltuğunda oturması planlanıyordu ancak yönetmen, Fantastic Four için projeden ayrıldı.
Serinin son filmi Star Trek Beyond, tüm dünyada 344 milyon dolar hasılat yapmıştı.
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