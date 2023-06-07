Star Wars yıldızı Mark Hamill: Artık Luke'a ihtiyaçları yok

Star Wars filmlerinin unutulmaz karakteri Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, ikonik rolle ilgili açıklamada bulundu. Bu rol sayesinde dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Hamill, CBS Sunday Morning adlı programda "Asla asla demeyin ama bu rolü yeniden oynamak için ortada bir neden göremiyorum" dedi.



EMEKLİ OLMAYA HAZIR ABD'li aktör rolü emekli etmeye hazır olduğunu açıkladı. 71 yaşındaki oyuncu, "Anlatacak çok hikayeleri var ama artık Luke'a ihtiyaçları yok. Zamanımı doldurdum. Bu kadar yeter" şeklinde konuştu George Lucas imzası taşıyan serinin yıldızı olan Hamill, 2015 yılında Star Wars: the Force Awakens ile ikonik role dönmüştü. Oyuncu, 2017 tarihli Star Wars: The Last Jedi filminin ise önemli karakterlerinden biriydi.