Star Wars yıldızı Mark Hamill: Artık Luke'a ihtiyaçları yok

Dünyaca ünlü "Star Wars" serisinde Luke Skywalker karakterine hayat veren Mark Hamill,  bu rolü yeniden canlandırmayı düşünmediğini söyledi.

Star Wars yıldızı Mark Hamill: Artık Luke'a ihtiyaçları yok

filmlerinin unutulmaz karakteri Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, ikonik rolle ilgili açıklamada bulundu. Bu rol sayesinde dünyaca ünlü bir yıldız haline gelen Hamill, CBS Sunday Morning adlı programda "Asla asla demeyin ama bu rolü yeniden oynamak için ortada bir neden göremiyorum" dedi.

Star Wars yıldızı Mark Hamill: Artık Luke'a ihtiyaçları yok - 1

EMEKLİ OLMAYA HAZIR

ABD'li aktör rolü emekli etmeye hazır olduğunu açıkladı. 71 yaşındaki oyuncu, "Anlatacak çok hikayeleri var ama artık Luke'a ihtiyaçları yok. Zamanımı doldurdum. Bu kadar yeter" şeklinde konuştu

Star Wars yıldızı Mark Hamill: Artık Luke'a ihtiyaçları yok - 2

George Lucas imzası taşıyan serinin yıldızı olan Hamill, 2015 yılında Star Wars: the Force Awakens ile ikonik role dönmüştü. Oyuncu, 2017 tarihli Star Wars: The Last Jedi filminin ise önemli karakterlerinden biriydi.

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