Star Wars yıldızı Carry Fisher Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

Star Wars serisinde canlandırdığı Prenses Leia karakteriyle ünlenen ve 2016 yılında hayatını kaybeden Carrie Fisher, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu'nda onurlandırılacak.
Oyuncu, Star Wars Günü'nde eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak.
Ünlü bulvarda ölümsüzleştirilecek olan Fisher, daha önce yıldız sahibi olan rol arkadaşları Mark Hamill ve Harrison Ford'a katılacak. Fisher'ın adına bu onuru kızı Billie Lourd kabul edecek.
Yaklaşık 40 yıl boyunca Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu, 2016'da kalp krizi sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.