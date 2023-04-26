Star Wars yıldızı Carry Fisher Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak

Ünlü bulvarda ölümsüzleştirilecek olan Fisher, daha önce yıldız sahibi olan rol arkadaşları Mark Hamill ve Harrison Ford'a katılacak. Fisher'ın adına bu onuru kızı Billie Lourd kabul edecek.



Yaklaşık 40 yıl boyunca Prenses Leia'yı canlandıran oyuncu, 2016'da kalp krizi sebebiyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

