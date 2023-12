Stephen King imzalı O (It) dizisinden ilk görüntüler geldi

Stephen King'in 1986'da yayımlanan aynı adlı romanından iki kez sinemaya uyarlanan O (It), bu kez "Welcome to Derry" adıyla diziye uyarlandı.



Geçmişte geçecek olan "Welcome to Derry" dizisi orijinal yapımdaki olayların öncesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Jovan Adepo, Chris Chalk,Taylour Paige, James Remar ve Stephen Rider gibi isimler yer alıyor.



Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Welcome to Derry" den ilk görüntüler yayınlandı.



2025 yılında izleyiciyle buluşacak dizisinin ilk görüntülerinde bisiklete binen çocuklar dikkat çekerken; Pennywise'ın kırmızı balonu da göründü. "Welcome To Derry", her 27 yılda bir Pennywise olarak bilinen şeytani varlığın dehşet saçtığı Maine'deki kurgusal kasabayı merkeze alıyor. Dizi, 1988'de başlayan ilk filmdeki olayların öncesini anlatmak üzere 1960'larda geçecek.



"Welcome To Derry" dizisi; Andy Muschietti, Barbara Muschietti ve Jason Fuchs tarafından geliştiriliyor.