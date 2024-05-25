Steven Spielberg'den yeni film: Vizyon tarihi belli oldu

"Jurassic Park", "Indiana Jones", "Azınlık Raporu" gibi filmlerin Oscar'lı usta yönetmeni Steven Spielberg yeni filmini duyurdu.
Adı açıklanmayan ama bir UFO hikayesi işleyeceği açıklanan film, 15 Mayıs 2026'da vizyona girecek.
Universal Pictures çatısı altında çekilecek olan film için hazırlıklar sürüyor. David Koepp'in senaryosunu kaleme alacağı filmin hikayesi ise Spielberg imzası taşıyacak.
Daha önce de UFO'lar ve uzaylılarla ilgili işlere imza atan Steven Spielberg, kariyerinin başlarında çektiği "Close Encounters of the Third Kind" ve "E.T." gibi filmlerle uzaylılarla ilgili toplumsal bilince yerleşen pek çok imgenin yaratıcısı haline geldi.
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