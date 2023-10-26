Sunay Akın’dan 100’üncü yıla özel "Cumhuriyet Yolunda" gösterisi

“ATATÜRK KUTLAMALARIMIZI HİSSEDİYOR”

Programa katılan Gülperi Ardahanlı, “Bundan sonraki 100 yıllarımız da inşallah kutlu olur. Atatürk’ümüz nurlar içinde yatıyor, kutlamalarımızı ve onu anmamızı hissediyor. Sunay Akın’ı Cumhuriyet’imizi kutladığı için tebrik ediyorum” dedi.

“SUNAY AKIN’DAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR”

Ayşe Erden, “O kadar çok mutluyum ki. Buraya gelmeyi çok istedim. Cumhuriyet’i, Atatürk’ü, o günleri çok özlüyorum. Cumhuriyet benim için yeniliği, özgürlüğü ve kadın haklarını ifade ediyor. Ben onun sayesinde varım, onun sayesinde buradayım. Her şeyi ona borçluyum. Cumhuriyet bizim için hele ki kadınlar için takdir edilecek çok büyük bir şey. Böyle faaliyetler hep olsun, insanlara yol gösteriyor. Ben de böyle etkinlikleri çok seviyorum. Bugün Sunay Akın’ı görmeye geldim. Ondan çok öğreneceğimiz şey var, örnek alacağım bir insan” diye konuştu.



Kemal Ayten ise “Bugün buraya bu etkinliği coşkuyla izlemeye geldik. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Beşiktaş Belediyesine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet benim için özgürlüğü ifade ediyor. Sunay Akın ülkemizin yetiştirdiği bir değer. Bugün onu izlemeye geldik” ifadelerini kullandı.

