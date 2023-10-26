Sunay Akın’dan 100’üncü yıla özel "Cumhuriyet Yolunda" gösterisi

Beşiktaş Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda yazar ve şair Sunay Akın dün Beşiktaşlı vatandaşlarla Mustafa Kemal Merkezi'nde (MKM) Cumhuriyet Yolundagösterisiyle bir araya geldi.
Usta sanatçı Cumhuriyet'in kuruluşundan önce yaşanan tarihi anları ve bağımsızlığa ışık tutan bilgileri izleyiciyle paylaştı. Gösterinin sonunda Sunay Akın adına Tema Vakfı’na yapılan fidan bağışı plaketi sanatçıya takdim edildi.
"1923’TE CUMHURİYET’İN İLANIYLA YENİDEN GÖKYÜZÜNE BAKTIK"
Konuşmasına 1500’lü yıllarda yaşamış Gök Bilimci Galileo Galilei ve Türk astronomi uzmanı Takiyüddün’nden bahsederek başlayan Sunay Akın, “Takiyüddün Efendi 1500’lü yılların ikinci yarısında İstanbul’daki rasathanesinde yapmış olduğu gökyüzü haritaları Galileo’dan çok daha doğruydu. Dünyanın en doğru gökyüzü haritaları 1500’lü yılların ikinci yarısında bir Türk astronomi uzmanı tarafından İstanbul’da yapılmıştır. Sonra ne mi oldu ? İstanbul’da bir deprem ardından da bir salgın hastalık oldu. Birileri de dedi ki Takiyüddün oradan meleklerin bacaklarını röntgenliyor. Onlar hep var, biz onlardan ne çektik. Kılıç Ali Paşa komutasındaki donanma savaş gemileri boğazdan topa tuttu Takiyüddün efendinin rasathanesini yıktı. Dünyanın en doğru gökyüzü haritalarının yapıldığı rasathaneyi yıktık, yıl 1585, kimi kaynaklar 1580 diyor. 1583 olsun ne fark eder ? Biz bir daha ancak 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla yeniden gökyüzüne baktık. 1585-1923 aradan geçen yıllarda gökyüzüne hiç bakmadık. Bu yıl 100’üncü yaşını kutladığımız Cumhuriyet, bu topraklarda gökyüzüne yeniden bakmamızın adıdır. Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılı kutlu olsun” dedi.
“KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM HAKKI VERİLDİ"
Cumhuriyet’le birlikte kız çocuklarının eğitim hakkı kazandığını söyleyen Akın, “Cumhuriyet’in hayatımıza kattığı değerler, kazanımlar taşıran damladır. Taşıran damla en güzel damladır ama o taşan damla var ya kendinden önce biriken damlalarla yükselir. Şu çok büyük bir yanılgı ve bilgi kirliliğidir, kasıtlı olarak söyleniyor; ‘Cumhuriyet’in hayatımıza kattığı değerler örfümüze, adetimize, geleneklerimize ve atalarımıza aykırı. Dışarıdan geldi.’ Bunu söyleyenlere ben diyorum ki; ‘Sen cahilsen Cumhuriyet’in bir suçu yok. Sen karanlıkta kal.’” diye konuştu.
“ATATÜRK KUTLAMALARIMIZI HİSSEDİYOR”
Programa katılan Gülperi Ardahanlı, “Bundan sonraki 100 yıllarımız da inşallah kutlu olur. Atatürk’ümüz nurlar içinde yatıyor, kutlamalarımızı ve onu anmamızı hissediyor. Sunay Akın’ı Cumhuriyet’imizi kutladığı için tebrik ediyorum” dedi.
“SUNAY AKIN’DAN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR”
Ayşe Erden, “O kadar çok mutluyum ki. Buraya gelmeyi çok istedim. Cumhuriyet’i, Atatürk’ü, o günleri çok özlüyorum. Cumhuriyet benim için yeniliği, özgürlüğü ve kadın haklarını ifade ediyor. Ben onun sayesinde varım, onun sayesinde buradayım. Her şeyi ona borçluyum. Cumhuriyet bizim için hele ki kadınlar için takdir edilecek çok büyük bir şey. Böyle faaliyetler hep olsun, insanlara yol gösteriyor. Ben de böyle etkinlikleri çok seviyorum. Bugün Sunay Akın’ı görmeye geldim. Ondan çok öğreneceğimiz şey var, örnek alacağım bir insan” diye konuştu.
Kemal Ayten ise “Bugün buraya bu etkinliği coşkuyla izlemeye geldik. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Beşiktaş Belediyesine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet benim için özgürlüğü ifade ediyor. Sunay Akın ülkemizin yetiştirdiği bir değer. Bugün onu izlemeye geldik” ifadelerini kullandı.
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