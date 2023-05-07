Suzan Kardeş'e UNESCO'dan teşekkür mektubu

Hıdırellez kutlamaları kapsamında Yenikapı'da sahneye çıkan Suzan Kardeş, UNESCO'dan aldığı teşekkür mektubunu seyircilerle paylaştı.

Suzan Kardeş'e UNESCO'dan teşekkür mektubu

Trakya türküleri söylemesiyle tanınan Suzan Kardeş, kutlamaları kapsamında önceki akşam Yenikapı'da sahneye çıktı. Hıdırellez geleneğinin 35 yıldır kültür elçiliğini yapan Kardeş, bu geleneğin 'nun Dünya Kültürel Miras Listesi'nde yer almasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Suzan Kardeş, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in gönderdiği teşekkür mektubunu da izleyicilerle paylaştı.

Hıdırellez’in tüm dünyaya sağlık, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesinin temenni edildiği mektubun okunmasının ardından seyirciler Suzan Kardeş'i alkış yağmuruna tuttu.

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