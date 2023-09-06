Tartışmalı yönetmen Woody Allen Venedik'te hem alkışlandı hem protesto edildi

PROTESTO EDİLDİ

Yönetmen her ne kadar alkışlansa da dışarıda bambaşka bir atmosfer vardı. Bir grup, prömiyer esnasında yönetmeni protesto etti. Protestocular üzerinde "Spot ışıklarını tecavüzcünün üzerinden alın" yazan kağıtları dağıttı.

Yönetmenin eşi Soon-Yi, aslında Allen'ın eski eşi Mia Farrow'un evlatlık kızı. Yönetmen, Mia Farrow ile birlikte iken Soon-Yi ile gizli bir ilişkiye başlamış ve daha sonda Farrow'dan ayrılarak Soon-Yi ile evlenmişti.

Yönetmenin aile içi ilişkileri uzun yıllar gündem olmayı başarmıştı. Yönetmenin Mia Farrow ile birlikte evlat edindiği Dylan Farrow ise yıllar sonra yönetmeni cinsel tacizle suçlamış ve yönetmen tüm suçlamaları reddetmişti.

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