Tartışmalı yönetmen Woody Allen Venedik'te hem alkışlandı hem protesto edildi

Bu sene 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 80. Venedik Film Festivali'ne tartışmalı yönetmenlerin katılması damga vurmuştu. Jüri başkanlığını La La Land filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in üstlendiği festivale Roman Polanski, Woody Allen ve Luc Besson gibi yönetmenlerin katılması bazı kesimlerin tepkisini çekti. Üç yönetmen de taciz suçlamalarının hedefi olmuştu.
AYAKTA ALKIŞLANDI
87 yaşındkai Woody Allen kariyerinin 50. filmi Coup de Chance ile festivale katıldı. Allen, eşi Soon-Yi Previn (52) ve kızları Bechet ve Manzie ile kırmızı halıda boy gösterdi. Eşi ve kızlarıyla birlikte çok fazla görüntü vermeyen yönetmenin filmi, gösteriminin ardından yaklaşık 3 dakika boyunca ayakta alkışlandı.
Alkışlanan yönetmenin duygulandığı ve salondan ayrıldığı belirtildi. Yönetmenin ayrılmasıyla alkışlar da sona erdi.
PROTESTO EDİLDİ
Yönetmen her ne kadar alkışlansa da dışarıda bambaşka bir atmosfer vardı. Bir grup, prömiyer esnasında yönetmeni protesto etti. Protestocular üzerinde "Spot ışıklarını tecavüzcünün üzerinden alın" yazan kağıtları dağıttı.
Yönetmenin eşi Soon-Yi, aslında Allen'ın eski eşi Mia Farrow'un evlatlık kızı. Yönetmen, Mia Farrow ile birlikte iken Soon-Yi ile gizli bir ilişkiye başlamış ve daha sonda Farrow'dan ayrılarak Soon-Yi ile evlenmişti.
Yönetmenin aile içi ilişkileri uzun yıllar gündem olmayı başarmıştı. Yönetmenin Mia Farrow ile birlikte evlat edindiği Dylan Farrow ise yıllar sonra yönetmeni cinsel tacizle suçlamış ve yönetmen tüm suçlamaları reddetmişti.
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