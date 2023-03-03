Tehlikeli Ateş (Fire of Love) belgeseli kurmaca film oluyor

Bu yılın Oscar'larında En İyi Belgesel kategorisinin öne çıkan filmlerinden biri olan Tehlikeli Ateş (Fire of Love) uzun metrajlı kurmaca bir filme uyarlanıyor. Beyazperde'nin Deadline'dan aktardığı habere göre, Searchlight Pictures, Fransız volkan bilimciler Katia Kraftt ve Maurice Kraftt'ın trajik aşk hikayesini anlatan belgeseli kurmaca bir film olarak uyarlamak için anlaşmayı imzaladı.



Sara Dosa'nın yönettiği Fire of Love, Katia ve Maurice Kraft'ın hem birbirleri hem de doğanın en patlayıcı gösterilerinden birisi arasındaki ilişkisini, arşiv videoları ve görüntüleri hazinesi kullanarak anlatıyor. Belgeselin trajik unsuru, Kraftt'ların 1991'de volkanik bir patlamada ölümle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.



Belgeselin bu romantik, tutuklu ve hüzünlü hikayesi, kurmaca bir film için tam anlamıyla olgunlaşmış, çarpıcı bir sinemasal gösteri ve hikaye imkanı sunuyor. Belgeselin kendisi de bu çarpıcı hikaye ve görsellerin meyvesini şimdiden topladı.



12 Mart'ta düzenlenecek Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Belgesel Ödülü için yarışan film, dünya prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali'nde jüri özel ödülünü aldı ve National Geographic tarafından satın alındı. Sonrasında BAFTA ve PGA (Yapımcılar Birliği) Ödülleri'ne aday gösterilen film ödülleri alamasa da olumlu yorumların ve övgülerin merkezi oldu.

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